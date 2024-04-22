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Два пенсионера погибли при пожарах в Минской области за минувшие сутки

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки пожары в жилых домах в Минской области унесли жизни двоих пожилых мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Соцсети

Вчера, 21 апреля, в 11.40 спасателям поступил сигнал о пожаре в жилом доме в деревне Клопачи Молодечненского района Минской области. При ликвидации загорания пожарные обнаружили тело погибшего пенсионера 1959 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.

22 апреля в 1.29 в МЧС стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Грицы Несвижского района Минской области. На пожаре был обнаружен погибший хозяин жилья, пенсионер 1960 года рождения. Спасатели выясняют причины пожара и гибели.

За дежурные сутки на территории Минской области произошло шесть пожаров в Борисовском, Минском, Молодечненском, Несвижском и Солигорском районах, в Дзержинске. В природных экосистемах загораний не зарегистрировано. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения также зафиксировано не было.

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