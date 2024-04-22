Два пенсионера погибли при пожарах в Минской области за минувшие сутки

За дежурные сутки на территории Минской области произошло шесть пожаров в Борисовском, Минском, Молодечненском, Несвижском и Солигорском районах, в Дзержинске. В природных экосистемах загораний не зарегистрировано. По состоянию на 6.00 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения также зафиксировано не было.