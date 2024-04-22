Люди погибли при опрокидывании авто в Жанаозене

«На вызов прибыли две бригады скорой помощи, в частности, скорая помощь “Медикер”. Они госпитализировали одного пострадавшего в больницу Жанаозена. В результате ДТП два человека скончались от полученных травм. Один из них скончался на месте происшествия, второй при транспортировке в больницу», — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.