Появилось видео начала пожара на заводе в Воронеже

В социальных сетях опубликовали видео начала сильного пожара в Коминтерновском районе Воронежа на заводе «Эникмаш-В» (ул. Солнечная, 33) утром в понедельник, 22 апреля. По последней официальной информации МЧС России на месте сейчас работают два десятка пожарных машин и более 60 специалистов. Продолжается наращивание сил и средств пожаротушения.
По неофициальной информации пострадали два человека. Пожару присвоен третий ранг сложности. Mash пишет, что площадь цеха, где произошло возгорание, составляет 3 тыс. кв. м.
РИА «Воронеж» писало, что пожар произошел в цехе по производству электрооборудования. Улицы в Коминтерновском районе застилает облако черного дыма. Горожане жалуются на неприятный запах жженой резины.