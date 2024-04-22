Появилось видео начала пожара на заводе в Воронеже

В социальных сетях опубликовали видео начала сильного пожара в Коминтерновском районе Воронежа на заводе «Эникмаш-В» (ул. Солнечная, 33) утром в понедельник, 22 апреля. По последней официальной информации МЧС России на месте сейчас работают два десятка пожарных машин и более 60 специалистов. Продолжается наращивание сил и средств пожаротушения.