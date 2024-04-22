Рецидивист из Ангарска ограбил старушку, ребёнка и магазин скупки сотовых телефонов

В октябре прошлого года, житель Ангарска, освободившись из колонии вышел на улицы города, чтобы раздобыть денег и чем-нибудь разжиться. Так, в безлюдном месте в лесном массиве санатория «Родник» он ограбил 85-летнюю старушку, сорвав с её плеча сумку, а спустя три дня вырвал сотовый телефон у ребёнка. Вооружившись кухонным ножом, ещё через два дня, мужчина совершил разбойное нападение на магазин скупки сотовых телефонов.