Рецидивист из Ангарска ограбил старушку, ребёнка и магазин скупки сотовых телефонов

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее неоднократно судимого 25-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения предмета, используемого в качестве оружия»).
В октябре прошлого года, житель Ангарска, освободившись из колонии вышел на улицы города, чтобы раздобыть денег и чем-нибудь разжиться. Так, в безлюдном месте в лесном массиве санатория «Родник» он ограбил 85-летнюю старушку, сорвав с её плеча сумку, а спустя три дня вырвал сотовый телефон у ребёнка. Вооружившись кухонным ножом, ещё через два дня, мужчина совершил разбойное нападение на магазин скупки сотовых телефонов.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев с дополнительным наказанием в виде 1 года.