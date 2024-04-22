В Красноярске произошло первое ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом

Об этом сообщили в ГИБДД.
14-летний подросток управлял спортивным байком, не предназначенным для езды по дорогам общего пользования. Двигаясь по обочине, он врезался в припаркованный автомобиль Honda Odyssey.
В результате несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
Транспортное средство поместили на спецстоянку. Его собственнику грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, законных представителей мальчика привлекут к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
Сотрудники ГИБДД призывают взрослых не покупать своим детям опасные «игрушки» в виде мотоциклов, квадроциклов и электросамокатов, для использования которых необходимо знать ПДД, иметь права и опыт вождения.