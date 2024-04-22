В Красноярске произошло первое ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом

Транспортное средство поместили на спецстоянку. Его собственнику грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, законных представителей мальчика привлекут к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».