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В Красноярске произошло первое ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом

Первое в этом году ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом в Красноярске произошло накануне вечером в Академгородке.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в ГИБДД.

14-летний подросток управлял спортивным байком, не предназначенным для езды по дорогам общего пользования. Двигаясь по обочине, он врезался в припаркованный автомобиль Honda Odyssey.

В результате несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Выяснилось, что мотоцикл подростку купила бабушка, а ключи от него находились в свободном доступе.

Транспортное средство поместили на спецстоянку. Его собственнику грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, законных представителей мальчика привлекут к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Сотрудники ГИБДД призывают взрослых не покупать своим детям опасные «игрушки» в виде мотоциклов, квадроциклов и электросамокатов, для использования которых необходимо знать ПДД, иметь права и опыт вождения.