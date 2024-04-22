Жители Свердловского района Иркутска остались без света 22 апреля

В Свердловском районе Иркутска произошло аварийное отключение электричества 22 апреля в 13:18. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании.
— Без света остались часть домов на улицах Автомобильная, Жуковского, Звездинская, Колхозная, Кольцова, Миронова, Новокшонова, Родниковая, Терешковой, Флюкова, Чернышевского, Шмидта, а также СНТ «Пенсионер», — говорят в организации.
На место приехали Бригады Южных электрических сетей и провели работы по определению и устранению причины отключения. Сначала предполагалось, что электричество восстановят в 16:00, однако уже в 14:20 работы завершились.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области заработали группы контроля прохождения паводков.