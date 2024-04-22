Поняла, что это мошенничество, но продолжила забирать деньги: исповедь 20-летней курьера аферистов из Иркутска

— У дедушки, у бабушки. Миллион триста или четыреста. Со второго заказа поняла, что это мошенничество. Звонят пожилым людям и говорят, что близкие в беде. Я сказала, что ухожу, и мне сказали отработать две недели, — рассказывает подозреваемая.