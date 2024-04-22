Поняла, что это мошенничество, но продолжила забирать деньги: исповедь 20-летней курьера аферистов из Иркутска

Полицейские задержали 20-летнюю девушку, забравшую у жителей Иркутска более 1,5 млн рублей. Девушка решила заработать и откликнулась на вакансию в популярном мессенджере. Она должна была приехать на сказанный адрес, забрать у пенсионеров деньги и передать мошенникам, сообщают в полиции Иркутской области.
— Я брала наличные у людей и перекидывала на другую карту.
— У кого забрали, помните?
— У дедушки, у бабушки. Миллион триста или четыреста. Со второго заказа поняла, что это мошенничество. Звонят пожилым людям и говорят, что близкие в беде. Я сказала, что ухожу, и мне сказали отработать две недели, — рассказывает подозреваемая.
Заявления о мошенничестве поступили от четырех пенсионеров старше 70 лет. Во всех случаях схема обмана одинаковая.
— Мне на домашний телефон позвонила молодая девушка, голосом похожая на мою внучку. Сказала, что она переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина, — рассказывает одна из пострадавших.
Звонящие заявили пенсионерке, что если она не хочет навлечь на «внучку» проблемы, то должна передать курьеру деньги. Женщина послушно выполнила требования аферистов. В разговоре с полицией пострадавшая отметила, что знает о таких видах мошенничества, но сама подвоха не заметила.
Подозреваемая ранее не имела проблем с законом. Полиция просит жителей региона не соглашаться на сомнительный заработок. Такие вакансии — прямая дорога на скамью подсудимых.
Правоохранительные органы ведут поиск других возможных жертв.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона разыскивают пропавшего лыжника. Последний раз мужчину видели, когда он уходил из дома с лыжами.