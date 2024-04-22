При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

«В результате пожара погибло три человека, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в цеху электромеханического завода в Воронеже, возгорание потушено, рассказал РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«В результате пожара погибло три человека, двое пострадали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров.