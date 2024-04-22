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В уфимской больнице № 21 обнаружили мертвым 30-летнего пациента

В Уфе свел счеты с жизнью пациент ГКБ № 21.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 22 апреля, в медицинском учреждении Уфы обнаружили мертвым мужчину. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Трагедия случилась городской клинической больнице № 21. 30-летний пациент, который проходил лечение в нейрохирургическом отделении, свел счеты с жизнью. Сотрудники больницы сообщили о произошедшем в полицию.

— На данный момент в учреждении ожидают следственную группу, — заявили в Минздраве.

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