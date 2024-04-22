В уфимской больнице № 21 обнаружили мертвым 30-летнего пациента

Сегодня утром, 22 апреля, в медицинском учреждении Уфы обнаружили мертвым мужчину. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.
Трагедия случилась городской клинической больнице № 21. 30-летний пациент, который проходил лечение в нейрохирургическом отделении, свел счеты с жизнью. Сотрудники больницы сообщили о произошедшем в полицию.
— На данный момент в учреждении ожидают следственную группу, — заявили в Минздраве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.