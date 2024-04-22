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В Иркутске заведено уголовное дело контрабанде леса на 342 млн рублей

Ранее обвиняемые уже вывезли древесины на 2,8 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Два года назад в Иркутске было заведено уголовное дело о контрабанде леса различных пород. Ответственных за преступления тогда удалось задержать, а сейчас выяснились ранее неизвестные случаи вывоза леса. Согласно новым данным в сумме лесоматериалов было вывезено на 342,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

— По версии следствия с августа 2015 по сентябрь 2017 года преступниками был заключен ряд сделок с подставными фирмами по приобретению древесины, общий объем поставок был выше 600 кубометров, а его рыночная стоимость составлял более 2,8 млрд рублей. Лес незаконно вывезли за рубеж через таможенные посты в Иркутске, Нижнеудинске, Братске и Усть-Илимске. Теперь же установлены новые случаи экспорта еще 82,3 тысяч кубов, — говорят в ведомстве.

Ранее в деле против контрабандистов насчитывалось 48 эпизодов за вывоз леса, легализацию преступно полученных средств и незаконную регистрацию юрлица. Теперь же к ним добавятся еще 6 таких случаев. Один из организаторов группировки заочно заключен под стражу, полицейские и оперативники ФСБ продолжают устанавливать всех причастных к контрабанде леса.