В Иркутске заведено уголовное дело контрабанде леса на 342 млн рублей

Два года назад в Иркутске было заведено уголовное дело о контрабанде леса различных пород. Ответственных за преступления тогда удалось задержать, а сейчас выяснились ранее неизвестные случаи вывоза леса. Согласно новым данным в сумме лесоматериалов было вывезено на 342,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
— По версии следствия с августа 2015 по сентябрь 2017 года преступниками был заключен ряд сделок с подставными фирмами по приобретению древесины, общий объем поставок был выше 600 кубометров, а его рыночная стоимость составлял более 2,8 млрд рублей. Лес незаконно вывезли за рубеж через таможенные посты в Иркутске, Нижнеудинске, Братске и Усть-Илимске. Теперь же установлены новые случаи экспорта еще 82,3 тысяч кубов, — говорят в ведомстве.
Ранее в деле против контрабандистов насчитывалось 48 эпизодов за вывоз леса, легализацию преступно полученных средств и незаконную регистрацию юрлица. Теперь же к ним добавятся еще 6 таких случаев. Один из организаторов группировки заочно заключен под стражу, полицейские и оперативники ФСБ продолжают устанавливать всех причастных к контрабанде леса.