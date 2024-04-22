В Иркутске заведено уголовное дело контрабанде леса на 342 млн рублей

— По версии следствия с августа 2015 по сентябрь 2017 года преступниками был заключен ряд сделок с подставными фирмами по приобретению древесины, общий объем поставок был выше 600 кубометров, а его рыночная стоимость составлял более 2,8 млрд рублей. Лес незаконно вывезли за рубеж через таможенные посты в Иркутске, Нижнеудинске, Братске и Усть-Илимске. Теперь же установлены новые случаи экспорта еще 82,3 тысяч кубов, — говорят в ведомстве.