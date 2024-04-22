Экс-директор нацпарка «Самарская Лука» полностью оправдан

«Он полностью оправдан по обеим статьям», — уточнила собеседница издания.
Александр Губернаторов обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что он похитил средства, перечисленные в качестве благотворительной и спонсорской помощи на экологические мероприятия, строительство и благоустройство объектов и территории нацпарка «Самарской Луки».
Кроме того, экс-директор нацпарка, по версии силовиков, присвоил около десяти млн руб. пожертвований, которые «Самарская Лука» получила от ряда компаний, включая ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез». Гособвинитель запрашивал для Александра Губернаторова наказание в виде семи лет заключения в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тыс. руб.
Александра Губернаторова уже судили по указанному уголовному делу. В мае 2022 года Центральный районный суд Тольятти отправил бывшего директора нацпарка на пять лет в колонию общего режима.
Однако в апреле 2023 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор первой инстанции. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти в другом судейском составе. Разбирательство по нему продолжается с июня 2023 года.