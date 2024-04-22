Экс-директор нацпарка «Самарская Лука» полностью оправдан

Кроме того, экс-директор нацпарка, по версии силовиков, присвоил около десяти млн руб. пожертвований, которые «Самарская Лука» получила от ряда компаний, включая ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез». Гособвинитель запрашивал для Александра Губернаторова наказание в виде семи лет заключения в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тыс. руб.