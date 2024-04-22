Украинскому морпеху дали пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр

Юрий М. попал на службу по мобилизации. В ряды ВСУ был зачислен стрелком-оператором одной из бригад морской пехоты. В ноябре 2023 года ротный командир на построении довел приказ вышестоящего командования: форсировать Днепр и закрепиться в Крынках, взяв под контроль дорожный перекресток. При этом ротный снимал построение на камеру телефона, ожидая, что-кто-то откажется от выполнения боевого приказа.