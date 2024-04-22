Украинскому морпеху дали пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр

Юрий М. попал на службу по мобилизации. В ряды ВСУ был зачислен стрелком-оператором одной из бригад морской пехоты. В ноябре 2023 года ротный командир на построении довел приказ вышестоящего командования: форсировать Днепр и закрепиться в Крынках, взяв под контроль дорожный перекресток. При этом ротный снимал построение на камеру телефона, ожидая, что-кто-то откажется от выполнения боевого приказа.
Юрий не стал ждать и при всех сказал, что не согласен с приказом, а также отказался его выполнять. 11 декабря пехотинца задержали и завели дело о неповиновении в условиях боевой обстановки.
На суде Юрий повторил свое несогласие, сообщил о своей контузии и попросил пройти врачебную комиссию, но военные врачи не приняли во внимание его жалобы и сочли годным.
Сослуживцы рассказали, что у Юрия на гражданке остался ребенок с инвалидностью и пожилая бабушка. Кроме того, им известно, что парень боится воды.
Суд заслушал все показания и постановил, что приказ командира не носил «преступного содержания», поэтому подлежал исполнению. Юрия приговорили к пяти годам тюрьмы.