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Украинскому морпеху дали пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр

Пять лет лишения свободы получил морской пехотинец из Украины за невыполнение приказа своего командира. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Военный отказался форсировать Днепр для закрепления в Крынках Херсонской области.

Источник: Reuters

Юрий М. попал на службу по мобилизации. В ряды ВСУ был зачислен стрелком-оператором одной из бригад морской пехоты. В ноябре 2023 года ротный командир на построении довел приказ вышестоящего командования: форсировать Днепр и закрепиться в Крынках, взяв под контроль дорожный перекресток. При этом ротный снимал построение на камеру телефона, ожидая, что-кто-то откажется от выполнения боевого приказа.

Юрий не стал ждать и при всех сказал, что не согласен с приказом, а также отказался его выполнять. 11 декабря пехотинца задержали и завели дело о неповиновении в условиях боевой обстановки.

На суде Юрий повторил свое несогласие, сообщил о своей контузии и попросил пройти врачебную комиссию, но военные врачи не приняли во внимание его жалобы и сочли годным.

Сослуживцы рассказали, что у Юрия на гражданке остался ребенок с инвалидностью и пожилая бабушка. Кроме того, им известно, что парень боится воды.

Суд заслушал все показания и постановил, что приказ командира не носил «преступного содержания», поэтому подлежал исполнению. Юрия приговорили к пяти годам тюрьмы.