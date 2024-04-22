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В Приморье ищут поджигателя элитного внедорожника

Следователи УМВД возбудили уголовное дело по факту пожара в Уссурийске.

Источник: МЧС РФ

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia. С заявлением о случившемся в полицию обратился 44-летний местный житель.

По его словам, неизвестный ему человек поджег автомобиль марки Hummer, припаркованный у детского сада на улице Дзержинского. Все случилось, когда владелец джипа припарковал транспорт и пошел за ребенком. В это время из-за угла появился неизвестный мужчина. Он подбежал к внедорожнику, облил его неустановленной жидкостью, поджег и так же быстро скрылся с места происшествия. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.

После этого потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния.

«Сумма причиненного ущерба также устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.