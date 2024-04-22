В Приморье ищут поджигателя элитного внедорожника

По его словам, неизвестный ему человек поджег автомобиль марки Hummer, припаркованный у детского сада на улице Дзержинского. Все случилось, когда владелец джипа припарковал транспорт и пошел за ребенком. В это время из-за угла появился неизвестный мужчина. Он подбежал к внедорожнику, облил его неустановленной жидкостью, поджег и так же быстро скрылся с места происшествия. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.