В Приморье ищут поджигателя элитного внедорожника

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia. С заявлением о случившемся в полицию обратился 44-летний местный житель.
По его словам, неизвестный ему человек поджег автомобиль марки Hummer, припаркованный у детского сада на улице Дзержинского. Все случилось, когда владелец джипа припарковал транспорт и пошел за ребенком. В это время из-за угла появился неизвестный мужчина. Он подбежал к внедорожнику, облил его неустановленной жидкостью, поджег и так же быстро скрылся с места происшествия. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения.
После этого потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность гражданина, причастного к совершению противоправного деяния.
«Сумма причиненного ущерба также устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.