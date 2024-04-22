Под Тосно пятиклассник подстрелил себя, перезаряжая пистолет

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 22 апреля, инцидент произошел во дворе дома в деревне Аннолово накануне днем. По недосмотру родителей подросток выстрелил себе в правую руку из пневматического пистолета во время перезарядки.