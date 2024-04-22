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Под Тосно пятиклассник подстрелил себя, перезаряжая пистолет

В Ленобласти пятиклассник подстрелил себя, перезаряжая пистолет.

В Ленобласти 12-летний школьник нанес себе травму во время перезарядки пневматического пистолета. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 22 апреля, инцидент произошел во дворе дома в деревне Аннолово накануне днем. По недосмотру родителей подросток выстрелил себе в правую руку из пневматического пистолета во время перезарядки.

В сопровождении мамы пятиклассник прибыл в травмпункт, где ему оказали медпомощь и отпустили. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По данным «Фонтанки», семья у мальчика благополучная. У матери есть свое ИП, а отчим работает в дорожно-строительной компании.