Под Тосно пятиклассник подстрелил себя, перезаряжая пистолет

В Ленобласти 12-летний школьник нанес себе травму во время перезарядки пневматического пистолета. Ребенку потребовалась помощь медиков.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 22 апреля, инцидент произошел во дворе дома в деревне Аннолово накануне днем. По недосмотру родителей подросток выстрелил себе в правую руку из пневматического пистолета во время перезарядки.
В сопровождении мамы пятиклассник прибыл в травмпункт, где ему оказали медпомощь и отпустили. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
По данным «Фонтанки», семья у мальчика благополучная. У матери есть свое ИП, а отчим работает в дорожно-строительной компании.