Житель Уральска убил свою мать

«1 ноября 2023 года ночью, примерно в 00.30, подсудимый, находясь по месту своего жительства в Уральске в состоянии алкогольного опьянения, ввязался в словесный конфликт со своей матерью, в ходе которого нанес охотничьим ножом один прямой удар в область правой груди потерпевшей, от полученного ножевого ранения последняя скончалась на месте», — установил суд.