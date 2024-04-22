30 жителей Приангарья за три дня отдали мошенникам 10 млн

Новый способ мошенничества выявили полицейские в Иркутске. Жительнице областного центра позвонил «специалист портала по оказанию государственных услуг! и предложил переоформить медицинский полис. В ходе беседы у женщины выманили код из СМС. Получив доступ к личному кабинету на портале Госуслуг, мошенники оформили несколько заявок на кредиты от её имени. А потом опять позвонили и сообщили потерпевшей, что у неё собираются похитить деньги. И женщина перевела на “безопасный” счёт более миллиона рублей. К сожалению, полицейские не уточнили, взяли ли аферисты кредиты, на которые оформили заявки в личном кабинете иркутянки на Госуслугах. Скорей всего, взяли — рассчитывать на их милосердие нельзя.