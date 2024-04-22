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Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источник: Владимир Владимиров

«На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поиски четвертого члена экипажа разбившегося самолета пока не принесли успеха. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что Ту-22М3 разбился на Ставрополье при возвращении с боевого задания на аэродром базирования. Один член экипажа погиб, двое — доставлены в медицинские учреждения. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

В новость внесена правка (12:40 мск) — передается с исправлением названия самолета в лиде, верно — Ту-22М3.