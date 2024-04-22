Песков прокомментировал слова Дуды о возможности размещения ЯО в Польше

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое», — сказал он.
Песков подчеркнул, что военные сделают все, чтобы гарантировать безопасность.
Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение».
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