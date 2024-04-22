Песков прокомментировал слова Дуды о возможности размещения ЯО в Польше

Российские военные будут анализировать ситуацию, связанную с возможным размещением ядерного оружия на территории Польши, и будут готовы сделать ответные шаги. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделанное ранее в этот день польским лидером заявление о том, что Варшава будет готова разместить на своей территории ядерное оружие, если так решит НАТО.