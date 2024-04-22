Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал слова Дуды о возможности размещения ЯО в Польше

Российские военные будут анализировать ситуацию, связанную с возможным размещением ядерного оружия на территории Польши, и будут готовы сделать ответные шаги. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделанное ранее в этот день польским лидером заявление о том, что Варшава будет готова разместить на своей территории ядерное оружие, если так решит НАТО.

Источник: Reuters

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое», — сказал он.

Песков подчеркнул, что военные сделают все, чтобы гарантировать безопасность.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение».

Новость дополняется

Песков Дмитрий
НАТО