Две работницы пункта выдачи маркетплейса украли товары на Br16 тыс

Как стало известно, девушки не возвращали поставщику заказы, от которых отказывались покупатели. Кроме того, они заказывали товары со своего аккаунта и оформляли возврат, но также не отправляли вещи на склад. За четыре месяца злоумышленницы похитили украшения, обувь и предметы одежды на сумму более Br16 тыс.