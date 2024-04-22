Две работницы пункта выдачи маркетплейса украли товары на Br16 тыс

В Октябрьское РУВД столицы обратились сотрудники маркетплейса, которые во время инвентаризации обнаружили пропажу товаров. Оперативники установили, что к хищению причастны две сотрудницы пункта выдачи.
Как стало известно, девушки не возвращали поставщику заказы, от которых отказывались покупатели. Кроме того, они заказывали товары со своего аккаунта и оформляли возврат, но также не отправляли вещи на склад. За четыре месяца злоумышленницы похитили украшения, обувь и предметы одежды на сумму более Br16 тыс.
Следователь возбудил уголовное дело за присвоение имущества в крупном размере.