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Две работницы пункта выдачи маркетплейса украли товары на Br16 тыс

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две сотрудницы пункта выдачи маркетплейса мошенническим путем за четыре месяца присвоили украшения, обувь и одежду на сумму свыше Br16 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Октябрьское РУВД столицы обратились сотрудники маркетплейса, которые во время инвентаризации обнаружили пропажу товаров. Оперативники установили, что к хищению причастны две сотрудницы пункта выдачи.

Как стало известно, девушки не возвращали поставщику заказы, от которых отказывались покупатели. Кроме того, они заказывали товары со своего аккаунта и оформляли возврат, но также не отправляли вещи на склад. За четыре месяца злоумышленницы похитили украшения, обувь и предметы одежды на сумму более Br16 тыс.

Следователь возбудил уголовное дело за присвоение имущества в крупном размере.