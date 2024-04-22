«Почему такие хорошие ребята уходят?»: бодибилдер из Башкирии Евгений Аверкин погиб в Москве

Накануне в Москве в результате несчастного случая погиб уроженец Башкирии, известный фитнес-тренер по бодибилдингу и боец смешанных единоборств Евгений Аверкин. За свою жизнь уроженец Чишмов успел завоевать множество медалей на соревнованиях по жиму лежа, смешанным единоборствам, китайскому кикбоксингу, был успешным тренером по нескольким дисциплинам.
Многочисленные друзья, соперники по спаррингам, ученики и болельщики собрали деньги, чтобы перевезти тело Евгения Аверкина на малую Родину. Последние годы он жил и работал в Санкт-Петербурге, а накануне гибели переехал в Москву.
«БРАЛСЯ ЗА САМЫЕ НЕВЫПОЛНИМЫЕ ЗАДАЧИ».
Как рассказала «Комсомолке» мама Евгения Галина Быкова, ее сын сорвался и упал с большой высоты при выполнении трюка.
— Женя всегда бежал по жизни, не мог сидеть на одном месте. За свои годы столько добился, был хорошим тренером, довольно жестким. Он многого требовал от себя и повышенные требования проявлял и к нам, членам семьи. Брался за самые невыполнимые задачи. Например, привел в форму мужчину весом в 150 кг, которому отказалась помогать жена, которая тоже была фитнес-тренером, — вспоминает Галина Быкова.
Многочисленные друзья и соперники по рингу, ученики и члены большой дружной спортивной семьи собрали деньги на транспортировку тела Евгения из Москвы в Чишмы. Деньги переводили его бывшие соперники и болельщики из-за границы.
— Я и подумать не могла, что Женю так много людей знали и любили. Почти двести человек откликнулись на призыв его друзей собрать деньги на транспортировку тела, — со слезами на глазах говорит мама Евгения Аверина. — Моя сестра мне сказала, что после этого несчастного случая больше не верит в бога и в церковь не пойдет. Так и сказала: «Почему такие хорошие ребята уходят, а всякая мразь продолжает жить — это несправедливо!».
ТИТУЛОВАННЫЙ СПОРТСМЕН И ТРЕНЕР.
Уроженец Чишмов Евгений Аверкин сначала сам участвовал и побеждал в соревнованиях по силовым и боевым видам порта, экстремальных забегах, таких как «Гонка героев», а затем стал готовить к ним учеников. В 2017 году он дебютировал в атлетическом бодибилдинге и сразу же попал в топ-8 Кубка Восточной Европы по бодибилдингу. Позднее уже сам тренировал чемпионскую женскую команду по бодибилдингу в Санкт-Петербурге.
Несколько лет назад Евгений Аверкин принимал участие в боях по смешанным единоборствам, стал сертифицированным специалистом Федерации бодибилдинга России, завел собственный видеоблог, где делился секретами своих спортивных достижений и рассказывал, как привести себя в форму.
— Женя шел от достижения к достижению, постоянно стремился к новым достижениям. Был требовательным к себе и того же требовал от учеников. Когда здесь (в Башкирии — Ред.) выиграл все что можно, так и сказал: «Мама, пора развиваться дальше, я поехал в Питер». А с сегодняшнего дня он должен был выйти на работу как управляющий клуба в Москве, — вспоминает мама Евгения Галина Быкова.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Евгения Аверкина.