«Почему такие хорошие ребята уходят?»: бодибилдер из Башкирии Евгений Аверкин погиб в Москве

— Я и подумать не могла, что Женю так много людей знали и любили. Почти двести человек откликнулись на призыв его друзей собрать деньги на транспортировку тела, — со слезами на глазах говорит мама Евгения Аверина. — Моя сестра мне сказала, что после этого несчастного случая больше не верит в бога и в церковь не пойдет. Так и сказала: «Почему такие хорошие ребята уходят, а всякая мразь продолжает жить — это несправедливо!».