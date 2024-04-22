В Молдове подозреваемому в убийстве 19-летней беременной девушки грозит пожизненный срок: Он по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием

Напомним, тело 19-летней девушки, которая была на 6-м месяце беременности, было найдено в субботу в лесополосе в черте села Кицканий Векь Теленештского района, в 21 км от дома подозреваемого. «КП» сообщала, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в который села 19-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Оргеевском районе, — житель одного из населенных пунктов Теленештского района. Он бывший полицейский, работавший в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, в настоящее время — безработный.