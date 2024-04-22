В Молдове подозреваемому в убийстве 19-летней беременной девушки грозит пожизненный срок: Он по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием

Подозреваемому в убийстве беременной из Оргеева грозит пожизненный срок.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства и инициировала ряд процедур, в том числе судебно-медицинских экспертиз.
Так, будет проведена тщательная экспертиза тела убитой, а также её одежды и фрагментов вещей, найденных в автомобиле и доме подозреваемого. Также назначена химическая экспертиза почвы в месте, где был найден труп, частиц почвы на теле убитой и подозреваемого.
Кроме того, в рамках расследования в качестве свидетелей будут заслушаны владельцы временной постройки, находящейся неподалёку от места, где был найдет труп.
По данным прокуратуры, подозреваемый не признаёт свою вину и по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, тело 19-летней девушки, которая была на 6-м месяце беременности, было найдено в субботу в лесополосе в черте села Кицканий Векь Теленештского района, в 21 км от дома подозреваемого. «КП» сообщала, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в который села 19-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Оргеевском районе, — житель одного из населенных пунктов Теленештского района. Он бывший полицейский, работавший в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, в настоящее время — безработный.