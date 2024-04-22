В Челябинске накрыли крупную ОПГ, занимающуюся обналичиванием кредитов

О задержании злоумышленников рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что злоумышленники подделывали паспорта жителей России, Беларуси, Киргизии. По ним они брали в банках кредитные карты, а после получения займов обналичивали деньги.
Крупную спецоперацию силовики провели в Челябинске, где были задержаны сразу 11 человек-участников предполагаемой ОПГ. Во время обысков правоохранительные органы нашли у подозреваемых компьютеры, съемные носители, банковские и сим-карты, а также сами фальшивые документы и телефоны с установленными программами для банковских операций.
Следователи ГУ МВД России по Челябинской области возбудили уголовные дела. Задержанным уже предъявили обвинения в соответствии с исполняемой ролью в преступлениях. Все участники банды находятся либо под стражей, либо под подпиской о невыезде.