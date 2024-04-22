В Челябинске накрыли крупную ОПГ, занимающуюся обналичиванием кредитов

Крупную спецоперацию силовики провели в Челябинске, где были задержаны сразу 11 человек-участников предполагаемой ОПГ. Во время обысков правоохранительные органы нашли у подозреваемых компьютеры, съемные носители, банковские и сим-карты, а также сами фальшивые документы и телефоны с установленными программами для банковских операций.