В Могилевской области ГАИ за выходные выявила более 540 нарушений ПДД

За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы.
Сотрудники ГАИ восточного региона республики за указанный период задержали восьмерых пьяных водителей и 15 бесправников.
По информации областной дорожной милиции, к административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены 70 пешеходов, 23 из них находились в нетрезвом состоянии.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что соблюдение требований ПДД — залог безопасности.