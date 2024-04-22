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В Могилевской области ГАИ за выходные выявила более 540 нарушений ПДД

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Могилевской области за минувшие выходные выявили 545 нарушений правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

Сотрудники ГАИ восточного региона республики за указанный период задержали восьмерых пьяных водителей и 15 бесправников.

По информации областной дорожной милиции, к административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены 70 пешеходов, 23 из них находились в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что соблюдение требований ПДД — залог безопасности.