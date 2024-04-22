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В Екатеринбурге самокатчик сбил маму с ребенком и уехал

В Екатеринбурге ищут горожанина, сбившего на самокате мать с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге самокатчик сбил маму с ребенком. После столкновения горожанин скрылся с места ДТП. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла днем 21 апреля на проспекте Ленина, 40. Женщина с ребенком переходили пешеходный переход, когда в них влетел человек на электросамокате.

— В результате ДТП женщина упала, потянула ребенка, которого держала за руку, получили травмы. Проводятся розыскные мероприятия, — отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с авариями на самокатах в Екатеринбурге. Подростки сбили прохожих 16 апреля. Один из них на электросамокате наехал восьмилетнего ребенка, а другой на моноколесе сбил пожилую женщину.