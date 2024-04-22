В Екатеринбурге самокатчик сбил маму с ребенком и уехал

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с авариями на самокатах в Екатеринбурге. Подростки сбили прохожих 16 апреля. Один из них на электросамокате наехал восьмилетнего ребенка, а другой на моноколесе сбил пожилую женщину.