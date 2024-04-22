Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане (фото)

Еще сегодня выяснилось, что сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. К слову, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон экс-министра, однако подсудимый отказался дать суду пароль от него. Напомним также, что после предыдущего судебного заседания стало известно о возбуждении уголовного дела по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой — ее взяли под охрану. Дело Куандыка Бишимбаева.