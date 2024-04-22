Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане (фото)

В 14:30 суд по делу Куандыка Бишимбаева продолжился в прямом эфире — пока судья Айжан Кульбаева зачитывала решение по ходатайству по делу адвокатов Бишимбаева, камеру перевели в зал. Среди участников процесса оказалась Ксения Собчак в костюме и темных очках.
Напомним, что на сегодняшнем заседании представителей СМИ вновь пустили в зал. Отметим, что 10 апреля журналистам запретили освещать процесс из зала суда, так как до этого в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей.
Еще сегодня выяснилось, что сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. К слову, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон экс-министра, однако подсудимый отказался дать суду пароль от него. Напомним также, что после предыдущего судебного заседания стало известно о возбуждении уголовного дела по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой — ее взяли под охрану. Дело Куандыка Бишимбаева.
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления. В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.
26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева. Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.