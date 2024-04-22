Шестерым задержанным по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявили обвинение

17 апреля на Краснодарской улице 24-летний местный житель сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ на это водитель устроил драку, ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован и умер в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент задержаны сам подозреваемый, его отец, дядя, знакомый и еще два предполагаемых сообщника.