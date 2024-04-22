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Шестерым задержанным по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявили обвинение

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека на Краснодарской улице в Москве предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ведомство в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

17 апреля на Краснодарской улице 24-летний местный житель сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ на это водитель устроил драку, ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован и умер в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент задержаны сам подозреваемый, его отец, дядя, знакомый и еще два предполагаемых сообщника.

Прокуратура