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«Сломался напополам»: на Уралмаше рухнула стрела строительного крана

На Уралмаше сломалась стрела строительного крана.

Источник: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Уралмаше рухнула стрела крана. На кадрах с места событий видно, как конструкция повисла вниз на территории стройки нового дома. Очевидцы также сообщают о прибытии бригады скорой помощи.

— Уралмаш. Переулок суворовский, 3. Упал кран, сломался напополам. Приехала скорая, — рассказывают очевидцы из канала «Безумный Екб».

На момент публикации уточнить информацию в прокуратуре региона, полиции города и областном управлении Следственного комитета не удалось.

— В кабине был машинист, живой, вылез сам, — сообщила группе «Инцидент Екатеринбург» очевидица.

По словам источника «КП-Екатеринбург» в силовых структурах, вероятно, прокуратура Орджоникидзевского района начнет проверку по факту обрушения стрелы крана.

Напомним, что в марте 2020 года в результате обрушения строительного крана на улице Белинского было парализовано движение в час-пик.

несчастный случай