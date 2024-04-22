«Сломался напополам»: на Уралмаше рухнула стрела строительного крана

На Уралмаше рухнула стрела крана. На кадрах с места событий видно, как конструкция повисла вниз на территории стройки нового дома. Очевидцы также сообщают о прибытии бригады скорой помощи.
— Уралмаш. Переулок суворовский, 3. Упал кран, сломался напополам. Приехала скорая, — рассказывают очевидцы из канала «Безумный Екб».
На момент публикации уточнить информацию в прокуратуре региона, полиции города и областном управлении Следственного комитета не удалось.
— В кабине был машинист, живой, вылез сам, — сообщила группе «Инцидент Екатеринбург» очевидица.
По словам источника «КП-Екатеринбург» в силовых структурах, вероятно, прокуратура Орджоникидзевского района начнет проверку по факту обрушения стрелы крана.
Напомним, что в марте 2020 года в результате обрушения строительного крана на улице Белинского было парализовано движение в час-пик.