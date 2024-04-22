МО РФ: группировка «Восток» нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области», — сказали в ведомстве.