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МО РФ: группировка «Восток» нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение формированиям четырех украинских бригад. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области», — сказали в ведомстве.