ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», — говорится в сообщении.
Российские системы ПВО за сутки сбили 240 украинских дронов.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21232 единицы специальной военной автомобильной техники.