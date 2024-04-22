Пожар на заводе в Воронеже привел к уголовному делу

Что известно о ЧП на настоящий момент — рассказываем в нашем материале.
Улицы заволокло дымом.
Сообщение о возгорании на заводе «ЭНИКмаш-В» на улице Солнечной, 33 поступило спасателям в 8:55 в понедельник, 22 апреля.
Пожар был настолько сильный, что территорию около завода дымом. Из-за плохой видимости на дороге образовалась пробка. Живущие недалеко воронежцы сообщали о едком запахе горелого пластика.
«По прибытии первого подразделения пожарной охраны из окна шёл чёрный густой дым. Руководитель тушения пожара повысил ранг до номера два — это повышенный ранг. Началась эвакуация. По прибытии старшего оперативного должностного лица СПТ ранг пожара повысился до номера три. К месту пожара направились 14 основных единиц пожарной техники и три специальных — это автолестницы, коленчатые подъемники. Были созданы три боевых участка: один на тушение пожара, два на эвакуацию. Подразделениями пожарной охраны эвакуированы два человека при помощи масок спасаемого. Далее продолжалась разведка по нахождению людей. В 10:18 — ликвидация пожара на площади 500 квадратных метров», — рассказал замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-восстановительных работ ГУ МЧС России по Воронежской области Андрей Анохин.
Также известно, что спасатели вынесли из здания четыре пропановых баллона и один кислородный.
Всего к тушению пожара привлекалось 80 человек и 28 единиц техники. Что стало причиной возгорания — пока не известно.
Что с пострадавшими?
На месте ЧП спасатели обнаружили троих погибших мужчин 1995-го, 1975-го и 1953-го годов рождения. Два человека пострадали. Как сообщили vrn.aif.ru в региональном Министерстве здравоохранения, мужчина от госпитализации отказался, женщину госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы № 1.
«Медики оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести», — добавили в Минздраве.
К месту пожара выехали следователи, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерь двух и более лиц». Сотрудники СК продолжают осмотр.
«По уголовному делу будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские с целью установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара, выполнен весь комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
ЧП также заинтересовалась прокуратура.
«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося выехал прокурор Коминтерновского района Воронежа Алексей Дмитриев. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
«АиФ-Воронеж» продолжает следить за развитием событий.