Пожар на заводе в Воронеже привел к уголовному делу

«По прибытии первого подразделения пожарной охраны из окна шёл чёрный густой дым. Руководитель тушения пожара повысил ранг до номера два — это повышенный ранг. Началась эвакуация. По прибытии старшего оперативного должностного лица СПТ ранг пожара повысился до номера три. К месту пожара направились 14 основных единиц пожарной техники и три специальных — это автолестницы, коленчатые подъемники. Были созданы три боевых участка: один на тушение пожара, два на эвакуацию. Подразделениями пожарной охраны эвакуированы два человека при помощи масок спасаемого. Далее продолжалась разведка по нахождению людей. В 10:18 — ликвидация пожара на площади 500 квадратных метров», — рассказал замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-восстановительных работ ГУ МЧС России по Воронежской области Андрей Анохин.