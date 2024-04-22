В школе Пермского края подрались уборщица и мама ученика

19 августа в Чермозской школе разгорелся конфликт между мамой одного из учеников и школьной уборщицей. Итог разборок — сотрудница школы госпитализирована в больницу с сотрясением мозга.
— Пациентка продолжает лечение, ее состояние оценивается как удовлетворительное, — сообщили о пострадавшей в Минздраве Пермского края.
Чтобы выяснить, что стало причиной резонансного конфликта, звоним в учебное заведение.
— Пока проводятся проверочные мероприятия, информацию о произошедшем за стены школы выносить не будем, — рассказала «КП» директор Чермозской школы Любовь Михайловна Новикова.
Конфликт в Чермозской школе разбирают не только на уровне руководства образовательного учреждения, но и на уровне полиции, куда было написано заявление. Также бурное обсуждение идет и в соцсетях, где участники конфронтации все-таки объяснили, что случилось и почему.
Первый пост, который рассказывает о случившемся, был таким: «Крик души! Хочу поднять вопрос безопасности в школе и качестве нашей жизни! Так как эту ситуацию попытаются “замять”, нужно, чтобы об этом узнало как можно больше людей. 19 апреля примерно в 16.30 неадекватная мать напала на уборщицу МБОУ “Чермозская СОШ им. В. Ершова” и нанесла несколько ударов кулаками в лицо.
Избитой на рабочем месте уборщице потребовалась медицинская помощь. Бригадой «скорой помощи» женщину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. На данный момент она находится на лечении в районной больнице".
Вскоре высказалась и вторая сторона конфликта, пользователь, чей ребенок после общения с уборщицей пришел домой из школы «с ужасно испуганным видом и, заикаясь, начал рассказывать про техперсонал», который всегда орет на детей на рабочем месте.
— Техничка неоднократно толкала ребенка и оскорбляла матом, а также угрожала его жизни! Поэтому терпение у мамы и лопнуло! Если камеры зафиксировали инцидент, значит, на камерах есть и тот факт, что технический работник толкает ребенка в спину! Техничка работает в детском учреждении, почему позволяет себе так обращаться с детьми? Ни один родитель не позволит обижать своего ребенка!
«КП» написала запрос в Министерство образования Пермского края с просьбой сообщить о ходе и итогах проверки. Как только нам пришлют ответ, мы его опубликуем на сайте.