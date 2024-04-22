В школе Пермского края подрались уборщица и мама ученика

Первый пост, который рассказывает о случившемся, был таким: «Крик души! Хочу поднять вопрос безопасности в школе и качестве нашей жизни! Так как эту ситуацию попытаются “замять”, нужно, чтобы об этом узнало как можно больше людей. 19 апреля примерно в 16.30 неадекватная мать напала на уборщицу МБОУ “Чермозская СОШ им. В. Ершова” и нанесла несколько ударов кулаками в лицо.