«Это какой-то монтаж». Бишимбаев о видео в его телефоне

На видео также слышан голос Бишимбаева, на котором он оскорбляет Нукенову и задает ей вопросы интимного характера с использованием ненормативной лексики. Сам подсудимый назвал эти видео «каким-то монтажом». Он также предположил, что «его телефон вскрыли и это загрузили».