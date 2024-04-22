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«Это какой-то монтаж». Бишимбаев о видео в его телефоне

В суде начали изучать содержимое телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева. Первой с видеофайлами ознакомилась судья. Судя по аудиодорожке, на видео была изображена погибшая Салтанат Нукенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: t.me/Jogargy_sot

На видео также слышан голос Бишимбаева, на котором он оскорбляет Нукенову и задает ей вопросы интимного характера с использованием ненормативной лексики. Сам подсудимый назвал эти видео «каким-то монтажом». Он также предположил, что «его телефон вскрыли и это загрузили».

«Такого не может быть. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос», — добавил потом Бишимбаев, обращаясь к судье.

Напомним, что сегодня СМИ вернули в зал суда над Бишимбаевым. Так совпало, что сегодня в суд приехала российская журналистка Ксения Собчак.

В суде стало известно, что специалисты не смогли вскрыть телефон Бишимбаева. В итог сам он согласился предоставить пароль. Заседание суда можно посмотреть по ссылке.