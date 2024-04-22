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В Алматинской области Mercedes переехал лежавшего на дороге нетрезвого мужчину

В селе Кыргауылды Алматинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Там ночью мужчина в нетрезвом состоянии лежал на дороге, когда его переехал Mercedes-Benz E-класса. Потерпевший скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

После наезда водитель Mercedes продолжил движение по грунтовой дороге, но не справился с управлением. Машина залетела во двор одной из дач, снеся на своем пути забор и ворота.

Сбежавшиеся на грохот местные жители рассказали, что водитель и погибший чуть ранее вместе выпивали и последний ушел домой. Как получилось так, что после он лежал в темноте на дороге — неизвестно.

Водитель же Mercedes, со слов жителей, гнал на высокой скорости по дачному массиву и был настолько пьян, что до последнего не понимал произошедшего. Он считал, что его знакомый просто умер, не дойдя до дома.

Водитель задержан и доставлен на медицинской освидетельствование.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняет дознаватель Алматинской области.

Ранее сообщалось, что 22 апреля 2024 года в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей марки Toyota. В результате аварии пострадал один из двух водителей.