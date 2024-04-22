СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на брата беглеца.
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.
«В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат», — говорится в сообщении издания.
По данным «Страны», инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Когда его напарник уснул, пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, после чего перешел границу. Отмечается, что его брат служит на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.