Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию прямо со службы

«Страна»: украинский пограничник сбежал в Молдавию, патрулируя границу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пограничник в Одесской области при патрулировании границы сбежал в Молдавию, сообщает в понедельник украинское издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на брата беглеца.

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко ранее сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.

«В Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию, рассказал его брат», — говорится в сообщении издания.

По данным «Страны», инцидент произошел в селе Серпневое Тарутинского района. Когда его напарник уснул, пограничник переоделся в гражданскую одежду, оставил военную форму и оружие возле дерева, после чего перешел границу. Отмечается, что его брат служит на фронте.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.