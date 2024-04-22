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На Украине пропал предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков»

Полковник ВСУ Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», исчез, место его нахождения неизвестно, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов военного.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации украинского издания, «защитники бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении, о том, что он был похищен».

О том, что экс-офицер ВСУ Роман Червинский координировал подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в ноябре 2023 года писал The Washington Post.

Червинский, по информации американского СМИ, занимался логистическими вопросами и контролировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для погружения в воду, чтобы заложить взрывчатку.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что у российской Службы внешней разведки есть материалы, указывающие на причастность Запада к теракту на «Северных потоках».

энергетика