На Украине пропал предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков»

Как отмечается в публикации украинского издания, «защитники бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении, о том, что он был похищен».
О том, что экс-офицер ВСУ Роман Червинский координировал подрывы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в ноябре 2023 года писал The Washington Post.
Червинский, по информации американского СМИ, занимался логистическими вопросами и контролировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для погружения в воду, чтобы заложить взрывчатку.
Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года.
Глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что у российской Службы внешней разведки есть материалы, указывающие на причастность Запада к теракту на «Северных потоках».