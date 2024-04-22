«Галерею Чижова» эвакуировали в Воронеже 22 апреля

За последнее время «Галерею Чижова» эвакуируют уже в третий раз. Первый раз эвакуация прошла в середине марта, тогда сообщалось об учебной тревоге. А в начале апреля посетителей вывели на улицу из-за того, что сработал датчик системы пожарной безопасности.