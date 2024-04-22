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«Галерею Чижова» эвакуировали в Воронеже 22 апреля

Причина устанавливается.

В Воронеже в понедельник, 22 апреля, вновь эвакуировали торгово-развлекательный центр «Галерея Чижова». В контакт-центре корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что причину срабатывания системы оповещения устанавливают, но по состоянию на 14:00 ТЦ уже работает в штатном режиме.

За последнее время «Галерею Чижова» эвакуируют уже в третий раз. Первый раз эвакуация прошла в середине марта, тогда сообщалось об учебной тревоге. А в начале апреля посетителей вывели на улицу из-за того, что сработал датчик системы пожарной безопасности.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что спасатели эвакуировали 60 человек из торгового центра «Максимир» на Ленинском проспекте. Из-за короткого замыкания проводки дымом заволокло три этажа торгового центра.

МЧС