Пропавшая в Минском районе 14-летняя девочка найдена

Ранее в управлении проинформировали, что проживающая в агрогородке Лесковка Елизавета Мурашко ушла из дома в пятницу, 19 апреля, и с того времени о ее местонахождении не было ничего известно. Поисками несовершеннолетней занялись милиционеры.