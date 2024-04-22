Пропавшая в Минском районе 14-летняя девочка найдена

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в Минском районе 14-летнюю девочку, сообщили в понедельник в УВД Миноблисполкома.
Ранее в управлении проинформировали, что проживающая в агрогородке Лесковка Елизавета Мурашко ушла из дома в пятницу, 19 апреля, и с того времени о ее местонахождении не было ничего известно. Поисками несовершеннолетней занялись милиционеры.
«Девочка с подругой находилась в Минске. Нашли сотрудники уголовного розыска», — сказали в УВД.
Там также отметили, что отыскать пропавшую удалось при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
В субботу, 20 апреля, столичная милиция разыскивала женщину, которая ушла из приюта с двумя девочками. Позже ее и двух детей обнаружили у родственников в целости и сохранности.