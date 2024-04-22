Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшая в Минском районе 14-летняя девочка найдена

Отыскать пропавшую удалось при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в Минском районе 14-летнюю девочку, сообщили в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Ранее в управлении проинформировали, что проживающая в агрогородке Лесковка Елизавета Мурашко ушла из дома в пятницу, 19 апреля, и с того времени о ее местонахождении не было ничего известно. Поисками несовершеннолетней занялись милиционеры.

«Девочка с подругой находилась в Минске. Нашли сотрудники уголовного розыска», — сказали в УВД.

Там также отметили, что отыскать пропавшую удалось при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В субботу, 20 апреля, столичная милиция разыскивала женщину, которая ушла из приюта с двумя девочками. Позже ее и двух детей обнаружили у родственников в целости и сохранности.