В Абайской области нашли тело утонувшего парня

«Сильное течение собирает со дна весь природный мусор в виде корней, кустов, и скручивает из них массы, в которой может застрять утонувший. Каждую такую непроглядную кучу нужно разобрать, ведь в ней ничего не видно. На это уходит время. Плюс поиски осложняет сама местность: есть фрагменты, заросшие кустарником и камышом, где сложно пройти пешком. Погружение не производится, потому что в воде ничего не видно», — рассказал подробности поисковых работ в Аягозском районе заместитель начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев..