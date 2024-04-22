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В Абайской области нашли тело утонувшего парня

На поиски парня, пропавшего месяц назад, ушло больше месяца. Спасатели обнаружили его на глубине двух метров. Тело унесло на три километра от зимовки, где пострадавшего видели в последний раз, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Молодой 23-летний парень пропал из зимовки Урджарского района в конце марта. Он вышел на улицу поздней ночью, больше его никто не видел.

В ДЧС Абайской области рассказали, что парень состоял на учёте в психдиспансере. А пропал он при невыясненных обстоятельствах. Местные лишь предполагают, что произошло в ту ночь. И до конца верили, что он мог остаться живым.

Спасатели обнаружили тело 16 апреля в 16:33 ч. Сотрудники департамента, месяц искавшие утопленника, нашли его на глубине двух метров в реке Ай. Тело унесло примерно на три километра.

«Утонул он при неизвестных обстоятельствах. Сложно предположить, что произошло. Но нашли его в трёх километрах от предварительного места, где он мог утонуть. Нашли наши сотрудники», — пояснил заместитель начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев.

После обнаружения тела на место выехали сотрудники областного департамента по ЧС и полиции.

«Полицейские зафиксировали данный случай. Начато досудебное расследование и назначена экспертиза», — подтвердили факт в пресс-службе ДП Абайской области.

Маленькая речка Ай в Урджарском районе оживает только весной. Летом артерия больше напоминает ручеёк, который можно перейти вброд. Но из-за талых мартовских вод она превратилась в бурлящую реку. Это осложняло поиски в первые дни. В начале апреля уровень воды в русле значительно снизился и поиски активизировались, к спасателям присоединились местные жители, которые осматривали берега..

Сейчас поиски ведутся в Аягозском районе. 22 спасателя из области Абай и Жетысу, совместно с полицейскими и военнослужащими разыскивают трёх мужчин. Всего на поисках задействовано 40 человек..

Напомним, двое сельчан 38 и 64 лет пытались переехать реку на тракторе. Они застряли в середине русла, которое на тот момент из-за паводков значительно поднялось. Ещё один 48-летний мужчина решил пересечь речку вброд на лошади. Но пассажир со своим гужевым транспортом не справились с природной стихией и они оба ушли под воду. Все трое утонули в 20-х числа марта.

Поиски осложнялись мусором, который потоком поднимается со дна. На сегодня обстановка в месте поиска остаётся сложной.

«Сильное течение собирает со дна весь природный мусор в виде корней, кустов, и скручивает из них массы, в которой может застрять утонувший. Каждую такую непроглядную кучу нужно разобрать, ведь в ней ничего не видно. На это уходит время. Плюс поиски осложняет сама местность: есть фрагменты, заросшие кустарником и камышом, где сложно пройти пешком. Погружение не производится, потому что в воде ничего не видно», — рассказал подробности поисковых работ в Аягозском районе заместитель начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев..

Пропавшие мужчины могли застрять на поворотах или зацепиться за камыш. Такие участки во время поисков отрабатывают особенно внимательно. В ДЧС области подчеркнули, что пропавшие не участвовали в работе по предупреждению паводков в районе.

Уровень воды в небольших речках области вернулся в норму. Сейчас жители пристально следят за состоянием Иртыша. По данным Департамента по ЧС, ситуация стабильная. Природоохранные попуски на Шульбинской ГЭС продолжаются в повышенном режиме. Среднесуточный объём воды, проходящий через гидросооружения электростанции, составляет около 3 200 кубометров в секунду. Уровень воды на Иртыше в черте города на гидропосте зафиксирован на уровне 420 см при критической отметке в 450 см. Наполненность Шульбинского водохранилища за последние дни снизилось и составляет около 70%.

несчастный случай