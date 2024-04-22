В Абайской области нашли тело утонувшего парня

Молодой 23-летний парень пропал из зимовки Урджарского района в конце марта. Он вышел на улицу поздней ночью, больше его никто не видел.
В ДЧС Абайской области рассказали, что парень состоял на учёте в психдиспансере. А пропал он при невыясненных обстоятельствах. Местные лишь предполагают, что произошло в ту ночь. И до конца верили, что он мог остаться живым.
Спасатели обнаружили тело 16 апреля в 16:33 ч. Сотрудники департамента, месяц искавшие утопленника, нашли его на глубине двух метров в реке Ай. Тело унесло примерно на три километра.
«Утонул он при неизвестных обстоятельствах. Сложно предположить, что произошло. Но нашли его в трёх километрах от предварительного места, где он мог утонуть. Нашли наши сотрудники», — пояснил заместитель начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев.
После обнаружения тела на место выехали сотрудники областного департамента по ЧС и полиции.
«Полицейские зафиксировали данный случай. Начато досудебное расследование и назначена экспертиза», — подтвердили факт в пресс-службе ДП Абайской области.
Маленькая речка Ай в Урджарском районе оживает только весной. Летом артерия больше напоминает ручеёк, который можно перейти вброд. Но из-за талых мартовских вод она превратилась в бурлящую реку. Это осложняло поиски в первые дни. В начале апреля уровень воды в русле значительно снизился и поиски активизировались, к спасателям присоединились местные жители, которые осматривали берега..
Сейчас поиски ведутся в Аягозском районе. 22 спасателя из области Абай и Жетысу, совместно с полицейскими и военнослужащими разыскивают трёх мужчин. Всего на поисках задействовано 40 человек..
Напомним, двое сельчан 38 и 64 лет пытались переехать реку на тракторе. Они застряли в середине русла, которое на тот момент из-за паводков значительно поднялось. Ещё один 48-летний мужчина решил пересечь речку вброд на лошади. Но пассажир со своим гужевым транспортом не справились с природной стихией и они оба ушли под воду. Все трое утонули в 20-х числа марта.
Поиски осложнялись мусором, который потоком поднимается со дна. На сегодня обстановка в месте поиска остаётся сложной.
«Сильное течение собирает со дна весь природный мусор в виде корней, кустов, и скручивает из них массы, в которой может застрять утонувший. Каждую такую непроглядную кучу нужно разобрать, ведь в ней ничего не видно. На это уходит время. Плюс поиски осложняет сама местность: есть фрагменты, заросшие кустарником и камышом, где сложно пройти пешком. Погружение не производится, потому что в воде ничего не видно», — рассказал подробности поисковых работ в Аягозском районе заместитель начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев..
Пропавшие мужчины могли застрять на поворотах или зацепиться за камыш. Такие участки во время поисков отрабатывают особенно внимательно. В ДЧС области подчеркнули, что пропавшие не участвовали в работе по предупреждению паводков в районе.
Уровень воды в небольших речках области вернулся в норму. Сейчас жители пристально следят за состоянием Иртыша. По данным Департамента по ЧС, ситуация стабильная. Природоохранные попуски на Шульбинской ГЭС продолжаются в повышенном режиме. Среднесуточный объём воды, проходящий через гидросооружения электростанции, составляет около 3 200 кубометров в секунду. Уровень воды на Иртыше в черте города на гидропосте зафиксирован на уровне 420 см при критической отметке в 450 см. Наполненность Шульбинского водохранилища за последние дни снизилось и составляет около 70%.