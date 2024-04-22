В Екатеринбурге загорелся недостроенный фитнес-клуб

Ранее в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке. Огонь вспыхнул внутри помещения на территории рынка, персонал и покупатели смогли оперативно эвакуироваться на улицу. Поэтому никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К счастью, в ЧП никто не пострадал.