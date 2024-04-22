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В Екатеринбурге загорелся недостроенный фитнес-клуб

В Екатеринбурге пожар произошел на стройплощадке.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошел пожар на улице Вонсовского. Огонь охватил строительную площадку, где в будущем появится фитнес-клуб. Информацию о возгорании «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар случился днем 22 апреля. На место прибыли спасатели.

— Было возгорание на стройплощадке. Площадь пожара составила десять метров квадратных. Без пострадавших, — рассказали в МЧС региона.

Ранее в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке. Огонь вспыхнул внутри помещения на территории рынка, персонал и покупатели смогли оперативно эвакуироваться на улицу. Поэтому никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

МЧС
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