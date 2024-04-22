Подозреваемого в осквернении Вечного огня задержали в Павлодаре

Отметим, что по ст.294 УК РК вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 50 МРП (184 600 тенге) до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.