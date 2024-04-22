Бишимбаев признал, что унижал Нукенову и сам снимал найденное в его телефоне видео

«Будет выглядеть странно, но я был доведен до такого состояния, когда плохо, мне хотелось тоже ответить ей унижением на унижение… Обматерила, выкинула все, что я ей подарил, смыла в унитаз, на протяжении шести часов это все накапливалось. И в 7.16, когда мы вышли из лифта, она обматерила, и у меня видимо уже не осталось психических сил себя держать», — говорит Бишимбаев.