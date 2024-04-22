Шесть могилевчан украли свыше 1,6 тыс. литров дизтоплива, суд вынес приговор

С февраля по апрель 2023 года двое водителей решились на хищение дизельного топлива, но поняли, что его излишки они не смогут вывезти за территорию предприятия, где трудятся. Для этого водители передавали топливную карту своим четырем знакомым, осведомленным о совершаемом преступлении. Те же, в свою очередь, осуществляли заведомо незаконные отпуск и заправку чужим дизельным топливом по карте на АЗС: наполняли канистры либо заправляли свои транспортные средства Ford Galaxy и Audi A6. Всего мужчины таким способом похитили свыше 1,6 тыс. литров дизельного топлива стоимостью более Br3,8 тыс.
Суд Ленинского района Могилева в январе 2024 года вынес обвинительный приговор. На основании ч.2 ст. 211 Уголовного кодекса шестерым обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок от 2 лет до 2 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 50 до 70 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями, на срок от 3 до 5 лет.
При этом, вопреки мнению государственного обвинителя, автомобили Ford Galaxy и Audi A6 не были подвергнуты специальной конфискации как средства совершения преступления, что послужило основанием для опротестования приговора суда первой инстанции. В основу протеста положен довод о том, что у обвиняемых отсутствовала возможность противоправно изъять дизельное топливо без использования транспортных средств из-за большого объема похищаемого имущества. Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда согласилась с доводами протеста — на основании ч.1 ст.46−1 Уголовного кодекса два транспортных средства обращены в доход государства.