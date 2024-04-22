Шесть могилевчан украли свыше 1,6 тыс. литров дизтоплива, суд вынес приговор

С февраля по апрель 2023 года двое водителей решились на хищение дизельного топлива, но поняли, что его излишки они не смогут вывезти за территорию предприятия, где трудятся. Для этого водители передавали топливную карту своим четырем знакомым, осведомленным о совершаемом преступлении. Те же, в свою очередь, осуществляли заведомо незаконные отпуск и заправку чужим дизельным топливом по карте на АЗС: наполняли канистры либо заправляли свои транспортные средства Ford Galaxy и Audi A6. Всего мужчины таким способом похитили свыше 1,6 тыс. литров дизельного топлива стоимостью более Br3,8 тыс.