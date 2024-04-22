«Утонувшего» мужчину нашли живым в Акмолинской области

«Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах. Сотрудники ДЧС накормили его и доставили на сушу. К слову, мужчина пробыл в кустах полтора дня».