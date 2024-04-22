«Утонувшего» мужчину нашли живым в Акмолинской области

Для поиска якобы утонувшего мужчины 1977 г. р. на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай, акмолинских спасателей вызвали вчера.
«Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах. Сотрудники ДЧС накормили его и доставили на сушу. К слову, мужчина пробыл в кустах полтора дня».
Зачем мужчина отправился на затопленный участок, выясняют в отделе полиции Атбасарского района.
МЧС Казахстана 21 апреля 2024 года сделало заявление из-за ситуации с паводками. Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.