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«Утонувшего» мужчину нашли живым в Акмолинской области

В Атбасарском районе Акмолинской области произошла чудесная история «воскрешения» — мужчину, который считался утонувшим, нашли живым. Об этом 22 апреля 2024 года рассказали в ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Для поиска якобы утонувшего мужчины 1977 г. р. на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай, акмолинских спасателей вызвали вчера.

«Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах. Сотрудники ДЧС накормили его и доставили на сушу. К слову, мужчина пробыл в кустах полтора дня».

Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Зачем мужчина отправился на затопленный участок, выясняют в отделе полиции Атбасарского района.

МЧС Казахстана 21 апреля 2024 года сделало заявление из-за ситуации с паводками. Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.