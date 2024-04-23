Пропала в домашней одежде и с кошкой: загадочная история исчезновения Джессики Кужной из Евпатории

Вторые сутки в Крыму продолжаются поиски пропавшей без вести девушки из Евпатории. 23-летняя Джессика Кужная исчезла при загадочных обстоятельствах. В выходной 20 апреля она вышла из дома и больше не выходила на связь с друзьями и близкими. Как рассказала КП-Крым тетя Джессики Алла, в субботу она будто растворилась в воздухе. Вместе с ней исчезла и любимая кошка.
О том, что племянница пропала, родственники узнали от близких подруг. Девочки давно дружили и много времени проводили вместе. В воскресенье девушка должна была выйти на работу, но связь с ней была потеряна. Неладное заметила и мама — Анна Кужная. Женщина работает воздушной гимнасткой в цирке в другом городе, но каждый день находит время, чтобы созвониться с любимой дочкой.
БЫЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ.
— Уже несколько лет я работаю на гастролях. Часто переезжаем из одной точки в другую, поэтому дочка у меня самостоятельная, живет сама в Евпатории, работает, снимает комнату в частном доме. Когда она перестала выходить на связь, я была в Курской области на работе. Это вообще все очень странно, потому что мы с ней по пять раз в день созваниваемся и переписываемся. А в этот раз ни одной весточки, — рассказывает мать пропавшей.
23-летняя Джессика работала официанткой в местной пиццерии. Со школьных лет она была самостоятельной. Папа давно ушел из семьи, мама часто уезжала по работе, а дочь оставалась с тетей.
— Джесс в последнее время ни с кем не встречалась, парня у нее не было. Периодически могла погулять с подругами или сходить в кафе, но всегда рассказывала о своих передвижениях мне или маме. Смена в пиццерии у нее длилась с девяти утра до десяти вечера. Из хобби было только рисование, потому что по своей натуре она — домосед, — отмечает Алла.
ВСЕ ЕЩЕ ИДУТ ГУДКИ.
Странным фактом в исчезновении девочки, считают родственники, является ее включенный телефон. Последний раз во всех мессенджерах она была онлайн утром в субботу, а смартфон до сих пор продолжает принимать звонки. Скорее всего, его кто-то заряжает.
— Гудки идут, но ответа так и нет. Вряд ли она могла обидеться на что-то, потому что поводов для этого точно не было, — заверяют родственники.
Пост об исчезновении Джессики Кужной разместила ее мама. Женщина со слезами записала видео с криком о помощи. Поисками крымчанки занялись сотни человек. Они списывались друг с другом, пытались прозвонить все евпаторийские заведения, сообщали детали и догадки о пропаже. Но найти хоть небольшую зацепку исчезновения так и не удалось. Да и Евпатория — место тихое, и если там случались подобные ситуации, то это вызывало большой резонанс. Пропажу девушки продолжают обсуждать в Сети и искать информацию в пабликах.
ПОИСКАМИ ЗАНЯЛИСЬ ВОЛОНТЕРЫ.
На помощь также пришли крымские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Они разместили карточку с отличительными приметами девушки, но поиски до сих пор не увенчались успехом.
НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ.
Позже мать 23-летней девушки сказала КП-Крым, что правоохранительные органы занялись поисками.
— По версии следствия, ее могли вывезти мужчины нерусской национальности. Все, чего я так опасалась, могло произойти. Больше я не могу ничего разглашать.