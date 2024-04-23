Пропала в домашней одежде и с кошкой: загадочная история исчезновения Джессики Кужной из Евпатории

— Уже несколько лет я работаю на гастролях. Часто переезжаем из одной точки в другую, поэтому дочка у меня самостоятельная, живет сама в Евпатории, работает, снимает комнату в частном доме. Когда она перестала выходить на связь, я была в Курской области на работе. Это вообще все очень странно, потому что мы с ней по пять раз в день созваниваемся и переписываемся. А в этот раз ни одной весточки, — рассказывает мать пропавшей.