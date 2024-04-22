«Тратил деньги на покупку автомобилей в лизинг». В Минске директор фирмы присвоил 50 000 рублей, обещая построить жилые дома

В Минске директор фирмы присвоил 50 тысяч рублей, обещая построить частные жилые дома. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками милиции был задержан 44-летний директор фирмы, который на протяжении пяти лет принимал заказы на строительство частных жилых домов под ключ, а также брал предоплату или же полную стоимость.
Было установлено, что часть полученных денег фигурант тратил не на строительные материалы и оплату услуг подрядчиков, а на личные нужды, в том числе покупку машин в лизинг.
«При этом, переведя несколько взносов, он переставал платить по кредитам», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для создания видимости продвижения строительства на старых объектах он покупал материалы за средства, которые были получены от новых заказчиков. Когда клиенты осознали, что их дома не будут сданы в срок, а также то, что объекты не могут быть зарегистрированы в БРТИ, они обратились в милицию.
В МВД уточнили, что известно о семи пострадавших. Что касается суммы ущерба, то она составляет не менее 50 тысяч рублей. Проверка продолжается. В ведомстве просят тех, кто пострадал от аналогичных действий фирмы, обратиться в милицию.