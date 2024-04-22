«Тратил деньги на покупку автомобилей в лизинг». В Минске директор фирмы присвоил 50 000 рублей, обещая построить жилые дома

В ведомстве добавили, что для создания видимости продвижения строительства на старых объектах он покупал материалы за средства, которые были получены от новых заказчиков. Когда клиенты осознали, что их дома не будут сданы в срок, а также то, что объекты не могут быть зарегистрированы в БРТИ, они обратились в милицию.