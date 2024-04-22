Свет мигает, дозвониться невозможно, интернета нет: жители Самары рассказали о перебоях с электричеством и связью 22 апреля

В понедельник, 22 апреля 2024 года, в Самаре местные жители обратили внимание, что происходят какие-то странные перебои со связью, электричеством и интернетом. Где-то мигает свет, где-то его вовсе не было, как и связи, наблюдаются проблемы и с подключением к интернету. Об этом редакции «КП-Самара» сообщили читатели. Рассказываем подробности сбоев.