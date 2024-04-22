Свет мигает, дозвониться невозможно, интернета нет: жители Самары рассказали о перебоях с электричеством и связью 22 апреля

В понедельник, 22 апреля 2024 года, в Самаре местные жители обратили внимание, что происходят какие-то странные перебои со связью, электричеством и интернетом. Где-то мигает свет, где-то его вовсе не было, как и связи, наблюдаются проблемы и с подключением к интернету. Об этом редакции «КП-Самара» сообщили читатели. Рассказываем подробности сбоев.
Скачки по всему городу.
Ближе к обеду 22 апреля в Самаре начались непонятные перебои с электричеством. От местных жителей стала поступать информация об отключении света, сбоях в работе интернета, а где-то не ловила связь.
— Что-то происходит по городу с электронапряжением. В комнатах свет моргает, позвонила в управляющую компанию, говорят, что по всему городу скачки и мобильная связь глушится, — написала самарчанка в редакцию.
Подобные проблемы заметили в Куйбышевском и Кировском районах. Где-то наблюдались не только кратковременные перебои со светом, но его даже на какое-то время отключали вовсе. Такое было, например, на улице Челюскинцев.
— Примерно на час вырубило весь свет, — рассказала жительница Октябрьского района.
Причиной проблем со светом могла послужить авария на улице Олимпийской.
— Там произошла авария на линии электропередачи. По предварительной информации, упал столб. Аварийная бригада уже находится на месте происшествия и устраняет неполадки, — сообщили «КП-Самара» в ЕДДС Самары.
Срыв на предприятии.
Где-то со светом проблемы со светом затянулись намного дольше. Так, самарцы сообщают о полном отключении от света поселка 113 км в Куйбышевском районе.
— Электричества нет до Кряжа. Даже дозвониться не получается, — рассказала жительница.
По словам дежурного, весь поселок полностью обесточили из-за срыва на одном из предприятий.
— Все дело в аварийном отключении на заводе. Электрики уже там, пока точное время восстановления неизвестно, — сообщили «КП-Самара».
Отключение связи и интернета.
В Самаре перебои с интернетом и связью наблюдаются у разных операторов и провайдеров. Самарцы не могут дозвониться до близких, выйти в интернет, отправить сообщение и спокойно работать.
— В Промышленном районе интернет то есть, то пропадает совсем. Так происходит с интервалом примерно в 40−60 минут. Приходится раздавать интернет на компьютер с телефона, чтобы нормально работать, — рассказал горожанин.
Делится своим недоумением еще один житель Самары.
— От одного оператора связь у меня не работает, переключился на мобильный интернет от другого — и все нормально. Ничего непонятно, — написал самарец.
Если проблемы со светом еще можно объяснить возникшими авариями, то с чем связаны массовые перебои с разными операторами, пока остается неизвестным.