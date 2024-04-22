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Военнообязанных мобилизовали на берегоукрепительные работы в Атырау

В берегоукрепительных работах задействованы 78 военнообязанных граждан бригады территориальной обороны, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Источник: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

— С 20 апреля в берегоукрепительных работах задействованы 78 военнообязанных граждан. В настоящее время нам выделен правый берег реки Урал. Мы укрепляем дамбы, построенные волонтерами на береговой территории, — рассказал командир батальона территориальной обороны Руслан Спанов.

Напомним, что военнообязанные были призваны из 7 районов области и города Атырау. Они будут задействованы в берегоукрепительных работах в областном центре до 29 апреля.

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