Военнообязанных мобилизовали на берегоукрепительные работы в Атырау

— С 20 апреля в берегоукрепительных работах задействованы 78 военнообязанных граждан. В настоящее время нам выделен правый берег реки Урал. Мы укрепляем дамбы, построенные волонтерами на береговой территории, — рассказал командир батальона территориальной обороны Руслан Спанов.
Напомним, что военнообязанные были призваны из 7 районов области и города Атырау. Они будут задействованы в берегоукрепительных работах в областном центре до 29 апреля.
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