В Актобе сбили двух подростков, ехавших на скутере в школу

Дорожный инцидент произошел сегодня утром в квартале от самой школы. По данным администрации учебного заведения, один из попавших в аварию — учащийся десятого, другой — одиннадцатого класса. Старший был за рулем, младший — сзади в качестве пассажира.
«22 апреля, примерно в 08:00, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с 16-летним скутеристом, учеником школы-гимназии “Білім”. Пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу. В отношении водителя автомашины возбуждено административное производство по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях. Процессуальное решение будет принято судом. Дорогие наши родители! Убедительная просьба — не покупать скутеры, запретить передвижение на скутерах, жизнь детей в ваших руках. Помните: дорога ошибок не прощает», — обратилась к родителям администрация школы-гимназии.
В полиции факт ДТП с участием юного скутериста подтвердили.
«Примерно в 07:50 утра на пересечении улиц Тауелсиздик и Досмухамедова водитель автомашины Kia Rio 1990 года рождения при повороте налево под разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся прямо, и допустил столкновение с водителем скутера 2008 года рождения. У ребенка в результате ДТП диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Госпитализирован в детскую областную больницу», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Как уточнили в полиции, второй школьник отделался ссадинами. По официальным данным, с начала весны это уже четвертая авария с участием скутера в Актобе.
Правоохранители утверждают, что чаще всего их виновниками являются именно водители двухколесного транспорта, и просят не игнорировать правила дорожного движения.