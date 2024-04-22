В Актобе сбили двух подростков, ехавших на скутере в школу

«22 апреля, примерно в 08:00, водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с 16-летним скутеристом, учеником школы-гимназии “Білім”. Пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу. В отношении водителя автомашины возбуждено административное производство по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях. Процессуальное решение будет принято судом. Дорогие наши родители! Убедительная просьба — не покупать скутеры, запретить передвижение на скутерах, жизнь детей в ваших руках. Помните: дорога ошибок не прощает», — обратилась к родителям администрация школы-гимназии.