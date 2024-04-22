«Такое впервые за 100 лет»: Финны устроили наводнение в Приозерске и подтопили крепость Корела

Река Вуокса вышла из берегов и подтопила Приозерск. Как рассказали местные власти, большой объем воды пришел в город из-за сброса с водохранилища, расположенного в Финляндии.
— Гидрометцентр прогнозирует в этом году мощный паводок и поднятие уровня грунтовых вод. В связи с увеличением сброса воды в Финляндии значительно увеличился уровень воды в Вуоксе и прилегающих реках, — рассказал глава Приозерского района Александр Соклаков. — В Приозерске заметен подъем воды по отдельным районам, особенно в Заречной части города.
Сейчас местные городские службы отсыпают дороги, чтобы сохранить их для проезда. Жители городка публикуют в соцсетях фото с затопленными огородами и дворами, которые облюбовали чайки. Но больше всего от паводка досталось местной диковинке — знаменитой крепости Корела. Сейчас она полностью окружена водой. Пройти внутрь можно только по деревянному мостику. В музее говорят, что это первое столь масштабное наводнение за последние 100 лет.
— Вода подошла вплотную к северо-восточной куртине. Крепостной парк почти полностью покрыт водой, которая прибывает с каждым днем, — рассказали SPB.KP.RU в музее. — Пройти к крепости можно только в резиновых сапогах.
Как сообщили редакции в музейном агентстве Ленинградской области, пока угрозы старинным стенам нет, но специалисты следят за ситуацией.
— В связи с тем что крепость располагается на берегу реки Вуоксы, угроза целостности конструкций крепости, в частности размывание почвы как вокруг, так и внутри крепости, присутствует всегда, — сказали в ведомстве. — Силами специалистов музейного агентства Ленинградской области, в состав которого входит музей-крепость «Корела», ежегодно ведется мониторинг технического состояния крепости. С 2024 года начнется реализация противоаварийных и консервационных работ с последующей реставрацией объекта. Крепость продолжает принимать посетителей, но сотрудники напоминают о необходимости взять резиновые сапоги.
В музее отметили, что если вода будет прибывать и дальше, то крепость временно закроют для посещения.