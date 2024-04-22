«Такое впервые за 100 лет»: Финны устроили наводнение в Приозерске и подтопили крепость Корела

Сейчас местные городские службы отсыпают дороги, чтобы сохранить их для проезда. Жители городка публикуют в соцсетях фото с затопленными огородами и дворами, которые облюбовали чайки. Но больше всего от паводка досталось местной диковинке — знаменитой крепости Корела. Сейчас она полностью окружена водой. Пройти внутрь можно только по деревянному мостику. В музее говорят, что это первое столь масштабное наводнение за последние 100 лет.