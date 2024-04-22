Суд в РФ заочно осудил воевавших на стороне ВСУ грузинских наемников

«На основании доказательств, собранных СКР, суд вынес заочно приговоры гражданам Грузии, которые в качестве иностранных наемников принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Лаша Рухая и Левон Айрапетян признаны виновными в участии в вооруженном конфликте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Суд установил, что Рухая и Айрапетян прибыли на территорию Украины в марте 2022 года и с целью получения материального вознаграждения вступили в ряды «Грузинского национального фронта». Они прошли военную подготовку и участвовали в конфликте против Вооруженных сил (ВС) РФ до февраля 2024 года.
Также они обвиняются в совершении инкриминируемого преступления. Были проведены необходимые следственные проверки, которые подтвердили виновность грузинских граждан.
Суд заочно приговорил Рухая к 13 годам лишения свободы, Айрапетяна — к 14. Они объявлены в международный розыск.
Также расследование продолжается в отношении командира «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили. Его заочно арестовали в конце февраля.
Ранее, 15 апреля, Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинского снайпера Георгия Гелашвили, участвующего в боевых действиях на стороне Украины, по обвинению в экстремизме и наемничестве. Кроме того, он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения в возбуждении ненависти и вражды, угрозах применения насилия и в наемничестве.
В начале марта главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.