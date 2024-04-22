Суд в РФ заочно осудил воевавших на стороне ВСУ грузинских наемников

В начале марта главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.